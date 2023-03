Gli appuntamenti continueranno fino al mese di aprile

Sarà un marzo ed un inizio aprile colmo di appuntamenti da non perdere con il progetto di Cineforum “È TUTTO CINEMA”, organizzato dal Forum dei Giovani di Bisaccia.

Tutte le proiezioni rappresentano la volontà di affrontare con attenzione diversi temi, in modo da approfondirli ed analizzarli: imperdibile l’appuntamento con Viaggio in Irpinia d’Oriente tra storia e memoria di Bisaccia, con la partecipazione del regista Paolo Muran, la lotta del movimento femminista con Suffragette, una storia di un sogno di libertà con l’incredibile storia dell’isola delle rose, la “malincomicità” di Troisi con Ricomincio da Tre e il tema della diversità con Tommy e gli altri, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Inoltre, non mancherà l’appuntamento insieme ai bambini con le avventure de Gli Aristogatti.