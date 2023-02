Paupisi (Bn)

“Il Comitato di Gestione ha ritenuto di poter assegnare il marchio ‘Sagra di Qualità’ alla Sagra del Cecatiello organizzata dalla Pro Loco Paupisi”. Ad annunciarlo, con soddisfazione ed entusiasmo, è Dario Orsillo presidente della Pro Loco di Paupisi. Una notizia che si attendeva con ansia da diversi mesi, ossia da quando gli ispettori del comitato erano giunti a Paupisi, nel bel mezzo della sagra 2022, per toccare con mano il grande evento giunto ormai al mezzo secolo di vita e anche per degustare i prodotti eccellenti. “Dopo una lunga e accurata fase di analisi e valutazione delle richieste per l’assegnazione del marchio – ha comunicato ad Orsillo il Presidente Unpli Nazionale Antonino La Spina – e a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte degli Ispettori proprio nel corso della sagra di agosto scorso, la manifestazione ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio istituito da UNPLI per identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il territorio”.

Dunque con questa missiva la Sagra del Cecatiello di Paupisi da oggi può fregiarsi della più alta onorificenza, ovvero del marchio “Sagra di Qualità” dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI). Un marchio che punta a valorizzare le sagre tradizionali e di qualità, le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Tra i principali obiettivi di ‘Sagra di Qualità’ rientrano, infatti, la valorizzazione dei prodotti tipici dei territori e dei piatti tipici della cucina tradizionale e contadina e la promozione degli operatori locali del settore enogastronomico e turistico.

“Questo riconoscimento – afferma Dario Orsillo – vuole essere il premio di tutta Paupisi, di tutti coloro che si sono spesi in questi anni per portare la Sagra a quella che è diventata oggi un evento che ormai ha superato i confini provinciali e regionali e si presta a diventare un polo attrattivo turistico ed economico per le attività presenti sul territorio. C’è ancora tanto da fare ma con l’aiuto di tutti si riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati. Noi della Pro Loco ci sentiamo onorati di essere riusciti a raggiungere questo traguardo. Tutto ciò è stato possibile dal lavoro di squadra, dai tanti sacrifici e non mi stanco mai di dirlo dal prezioso supporto dei volontari che sono parte integrante dell’evento e che senza di loro sarebbe impossibile realizzare una manifestazione come il nostro Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello”. Conclude Dario Orsillo: “I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutto il Comitato di Gestione Unpli e agli ispettori che hanno ritenuto conferire questo riconoscimento alla nostra Sagra. Da oggi Paupisi ha una carta in più da spendere su tutto il territorio nazionale per la valorizzazione delle sue eccellenze e del suo territorio”.

Il prossimo 20 marzo i membri del Direttivo della Pro Loco, accompagnati dal sindaco, si recheranno a Roma a Palazzo Madama a ritirare l’ambito premio. Il programma prevede l’inizio della cerimonia alle ore 10:30 con i saluti istituzionali e la presentazione del marchio Sagra di Qualità, seguirà poi la cerimonia di consegna del premio. Alle ore 13:00 è previsto il pranzo presso la buvette del Senato e la giornata terminerà con la visita dell’aula del Senato.