Partita sospesa

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda esprime profondo rammarico e condanna con forza gli episodi di violenza verificatisi domenica scorsa presso il campo sportivo di Rotondi ai danni dei calciatori dell’ASD Lions Grotta.

La squadra, già al suo arrivo, è stata accolta con fumogeni, insulti, intimidazioni e qualche schiaffo da parte di un gruppo di tifosi; poi alla fine del primo tempo che stava vedendo i giallorossi in vantaggio per 3 a 0, una decina di tifosi del Rotondi hanno scavalcato, sono entrati in campo ed hanno aggredito calciatori e staff in particolare il guardalinee che ha ricevuto schiaffi e pugni. Alla fine del tafferuglio, per fortuna, non si sono registrati feriti gravi ma due persone dell’ASD Lions Grotta hanno subito percosse. Il direttore di gara, a quel punto, ha deciso di sospendere la partita non essendoci più le condizioni per proseguire in sicurezza.