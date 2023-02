Il 12 marzo 2023 alle ore 20.00

Si è tenuta ieri sera, lunedì 27 febbraio, presso la Sala Consiliare del Comune di Bisaccia, la conferenza stampa di presentazione del Fashion Show, in programma presso il Centro polifunzionale il 12 marzo 2023 alle ore 20. Per l’occasione arriverà a Bisaccia, nelle vesti di madrina, la splendida Mercedesz Henger, modella ed influencer da 850mila follower che insieme al bravissimo attore e cabarettista Carlo Maria Todini, condurrà una serata all’insegna della moda, della musica e delle risate, a cura della Tordiglione Production con il patrocinio del Comune di Bisaccia.

A presenziare la conferenza stampa, moderata dalla giornalista Monica De Benedetto, il Vicesindaco Francesco Tartaglia, il Consigliere Antonio Romei ed il Patron dell’evento Walter Tordiglione. Ospiti alcuni dei protagonisti che a vario titolo, contribuiranno a rendere speciale la serata a cominciare da Filomena Marzullo fondatrice di “Ottica Marfil” a Bisaccia che porterà in passerella le ultime tendenze moda per occhiali da sole e da vista; Olimpia Fischetti, flower designer della “Rosa Blu” che non solo arricchirà la scenografia dell’evento ma farà sfilare splendidi bouquet da sposa; e poi le sorelle Nadia e Marina Giarla rispettivamente di “Hair” e “Beauty” di Calitri che si occuperanno di acconciature e trucco delle modelle e della madrina; ed ancora Gerardo Acocella, chef del ristorante “Da Mastrone” a Bisaccia, presidio di una cucina tipica del posto ma capace anche di “portare” prelibati piatti a base di pesce in Alta Irpinia.

Il Vicesindaco Tartaglia ha sottolineato nel corso della conferenza, quanto sia importante cogliere ogni occasione per far conoscere Bisaccia ed il suo comprensorio, le sue bellezze paesaggistiche, la vivacità imprenditoriale oltre a creare momenti di svago per la popolazione. Ha precisato come ogni azione non sia più legata strettamente al campanile ma il ragionamento debba essere allargato ed esteso affinchè di ogni iniziativa, sia essa di ordine politico che di ordine turistico e di intrattenimento sia a favore dell’intera area. Ha rivolto quindi l’invito a partecipare all’evento del 12 marzo ai cittadini non solo di Bisaccia, ma di tutta l’Alta Irpinia.

Il patron dell’evento, Walter Tordiglione, ha spiegato che Bisaccia apre, di fatto, la stagione dei Fashion Show e dunque è la prima delle numerose tappe per questo 2023. Ha ricordato quelli che saranno gli ospiti: la bellissima madrina Mercedesz Henger, il simpaticissimo cabarettista Carlo Maria Todini, la violinista pop gettonatissima alle cerimonie, Rosanna Vastola. Ha raccontato come si svilupperanno i momenti moda in passerella con gli abiti da sposa e da cerimonia di Raffaella Zucchetto, la moda bimbi di “Evolution” a cura di Graziella Rollo, la pittura contemporanea dell’artista Pietra Barrasso, oltre agli occhiali dell’Ottica Marfil ed i bouquet della Rosa Blu. Ha rimarcato la gratuità dell’ingresso all’evento grazie agli sponsor quali Dotolo Mobili, Cooperativa agricola “La Molara” di Zungoli, Gruppo Mav Infissi-Tanga srl di Vallata, Bullcar sas di Bisaccia, la locanda “Il Grillo d’Oro” ed il ristorante-albergo “Zi’ Nicolina” entrambi di Bisaccia.