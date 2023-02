Sabato 4 Marzo 2023 a Summonte (Av)

Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania presenta: “AL RITMO DELLE STELLE, OLTRE LE BARRIERE E IL PREGIUDIZIO”

È questo il titolo della prossima iniziativa promossa e organizzata dal M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania, con il patrocinio e sostegno morale della E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo di Bellizzi Irpino e del Centro di Riabilitazione Astra con sede in Sirignano (sede operativa anche del M.I.D. Provinciale Avellino con la Coordinatrice Emiliana Lauria) che entrambi ringraziamo della loro vicinanza e che avrà luogo Sabato 4 Marzo 2023 presso la Chiesa San. Nicola di Bari alle ore 18:00 a Summonte.

Un pomeriggio di allegria, a cui sono invitati tutti i cittadini e associazioni operanti nel campo della disabilità, ma anche di tanta inclusione sociale al fine di poter lanciare un forte messaggio alle istituzioni ad abbattere le barriere non solo architettoniche ma anche mentali e specialmente del pregiudizio.

Il tutto sotto la Direzione Artistica del M° Antonella Carpenito,

Alle Voci Maschili: Maurizio Scala, Antonio Petrillo, Luca Ciampa.

Voci femminili: M° Eliana Massessi, M °Matilde de Filippo, Giuliana Della Sala, Utilia Capone, Ilaria de Benedetto, Katia Accomando, Maddalena Trasente, Ylenia Ciampi, Claudia Sessa.

Alla fisarmonica M° Matteo Tordiglione, al flauto M° Marco Saraceno, al sax M°Michele Brogna, alla tastiera Utilia Capone e Luca Ciampa.

A presentare l’evento e dare il benvenuto ai partecipanti la dottoressa Maria Di Nardo Collaboratrice di Coordinamento, i saluti istituzionali ai partecipanti a cura invece del Coordinatore Regionale M.I.D. Giovanni Esposito, che in conclusione ringrazia il parroco della Chiesa San Nicola Di Bari (Summonte) per averci accolto con grande sensibilità nella sua parrocchia e il gruppo musicale per la disponibilità offertaci a gran cuore in un pomeriggio davvero imperdibile e emozionante.