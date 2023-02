Grottaminarda – Fiaccolata per la pace per il cessate il fuoco

Presenti anche il Sindaco e l'Amministrazione

Un corteo silenzioso ha attraversato Grottaminarda, da piazzale San Pio alla Chiesa del Rosario, grandi e piccoli con una fiaccola in mano per dire: “Stop alla guerra in Ucraina, subito un trattato di pace! “.

L’iniziativa in sintonia con tante altre città d’Irpinia e d’Italia che raccogliendo l’invito della rete “Europe for Peace”, hanno voluto ribadire la contrarietà alla guerra ad un anno esatto dal suo sciagurato inizio.

Presenti il Sindaco e l’Amministrazione, i Parroci, le Associazioni, tanti cittadini e numerosi ucraini. Al termine della fiaccolata la messa presso la chiesa del Rosario. Il messaggio rilanciato è che ogni donna ed ogni uomo deve essere operatore di pace laddove vive.

CLICCA QUI per leggere il comunicato ufficiale su Facebook.