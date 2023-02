La nuova risorsa della Provincia di Avellino

Oggi, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino si è tenuta la presentazione del nuovo Geoportale SIAT (Sistema Informativo Ambiente e Territorio) di cui si è dotata la Provincia di Avellino. Questo portale rappresenta una risorsa per la consultazione dei livelli informativi geografici legati al territorio provinciale.

Oltre alla pubblicazione degli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il WebGis SIAT raccoglie ed integra le informazioni ei dati contenuti nei vari Piani Urbanistici Comunali, mettendoli in relazione alla loro localizzazione geografica e temporale: «Il Geoportale è uno strumento straordinario su cui la Provincia ha investito tanto» – ha dichiarato Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino – «È un servizio che mette in rete informazioni utili per chi deve occuparsi di pianificazione del territorio e mette a disposizione, con la possibilità di estrapolare la cartografia, i dati che riguardano il territorio provinciale da un punto di vista urbanistico. Il portale oggi è pronto» – ha concluso Buonopane.