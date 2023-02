La fiaccolata per il cessate il fuoco

Venerdì 24 febbraio anche a Grottaminarda, così come in tanti comuni d’Irpinia e d’Italia, ci sarà la “Fiaccolata della Pace per il cessate il fuoco”.

Il Comune di Grottaminarda insieme alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore hanno, infatti, aderito all’iniziativa di “Europe for Peace” rete per la pace ed il disarmo, sotto lo slogan “‍La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno” ed invitano tutti i cittadini a partecipare.

La partenza della fiaccolata è prevista per le ore 17:45 da Piazzale San Pio, con arrivo presso la Chiesa del Rosario alle 18:30 quando ci sarà una celebrazione eucaristica in memoria dei tanti morti che la guerra in Ucraina sta causando.

In provincia di Avellino si stanno facendo promotori della fiaccolata in tutti e 118 i comuni irpini, sindacati ed associazioni: Cgil di Avellino, Caritas Diocesana Avellino, Arci Avellino, Acli Avellino, Auser Giovannina Morrone, Anpi Provinciale Avellino, Legambiente Avellino, Comunità Laudato sì San Ciro Avellino, PantaRei, Us Acli, Soma, Federconsumatori Avellino, Pax Christi Avellino, Comunità Accogliente, Laika, Emergency Gruppo Avellino-Benevento, Apple Pie, ricordando che il 24 febbraio si entrerà nel secondo anno di guerra, 365 giorni dall’invasione russa in Ucraina in violazione della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto internazionale.

«Ci sono stati un numero enorme di morti, di omicidi, infanticidi, femminicidi, feriti, mutilati, sfollati, rifugiati, sofferenze, disperazione, distruzioni, macerie, che continuano ad aumentare, purtroppo, di giorno in giorno – scrive la rete di associazioni per il cessate il fuoco – i combattimenti diventano sempre più feroci e distruttivi e minacciano di coinvolgerci direttamente». Per questo Europe for Peace promuove la mobilitazione, per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti.

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda che già il 30 gennaio scorso ha voluto lanciare un messaggio forte di contrarietà alla guerra attraverso la “Marcia della Pace” in collaborazione con la Caritas Diocesana, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, la Pubblica Assistenza Grottaminarda, l’Ambito Sociale A1 e gli Istituti scolastici del territorio, ha inteso subito aderire a questa mobilitazione generale affinché si possa ottenere un silenzio immediato delle armi.

CLICCA QUI per leggere il post ufficiale su Facebook.