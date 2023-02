Il 20 Maggio 2023

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, con all’attivo più di 15 milioni di dischi venduti, tre Grammy Awards e collaborazioni con artisti del calibro di Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri, Steve Vai terrà, in esclusiva, ad Apollosa il giorno 20 Maggio a partire dalle ore 17:30 – 22:00 una Masterclass di Chitarra Elettrica , tappa esclusiva in SUD ITALIA. Altro grande evento promosso dall’Accademia Musicale LIZARD di BENEVENTO nella persona del Direttore Giovanni Nazzaro, e realizzato grazie alla struttura organizzativa della Projenia SCS , amministrata dal dott.Luca Mauriello, società di consulenza di rilievo nazionale impegnata da anni nell’implementazione di strategie di sviluppo locale, politiche attive del lavoro e progettazioni sociali culturali ed artistiche.

Proprio in quest’ultimo ambito la Projenia SCS, realizza infatti, interventi di rilievo nazionale finalizzati a valorizzare e sviluppare la creatività e i percorsi professionali di giovani talenti mediante interventi sia di natura formativa che di natura creativa, mediante numerose collaborazioni con artisti e musicisti di fama internazionale appartenenti al mondo della cultura, dell’arte e della musica. La Masterclass si terrà all’aperto, nello Spazio Eventi di oltre 500 mq del Centro Servizi Area PIP di Apollosa – sede della Cyclopes SRL, Startup innovativa, nella persona del Direttore Tecnico Augusto Ozzella, partner tecnologico dell’iniziativa che si occupa, di DIGITAL ART CONSULTANT ossia dello Sviluppo di soluzioni tecnologiche multimediali e digitali innovative applicate all’arte e alla cultura in generale (quali ad esempio virtual tour, totem, visori, app, ecc.) e di PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT curatela, direzione creativa, marketing territoriale e comunicazione integrata nell’ambito del cultural design per l’arte e la musica.

A giorni sarà inoltre pubblicata sui canali Social della Projenia SCS/ degli organizzatori la CALL per la selezione, su tutto il territorio Nazionale, di Band EMERGENTI DI Musica Rock che abbiano all’attivo un album originale con pezzi propri. Le band vincitrici del Contest avranno l’opportunità di esibirsi per l’apertura della Masterclass davanti a una platea di 300 persone composta da partecipanti, aziende e player provenienti da tutta Italia.

Gli interessati possono prenotare la propria partecipazione al seguente link

https://www.i-ticket.it/eventi/steva-vai-masterclass-biglietti