Incrementati il numero di posti letto e delle terapie intensive

Ieri mattina, il Presidente della Regione De Luca ha partecipato all’inaugurazione del primo dei due ampliamenti previsti al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

Si parla di un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro realizzati da un imprenditore privato, il dott. Schiavone, per una realtà convenzionata pienamente integrata con il servizio sanitario regionale, punto di riferimento per i cittadini del Litorale Domitio e per le migliaia di stranieri presenti sul territorio.

La struttura, con un pronto soccorso da oltre 50mila accessi l’anno, passa da 194 a 274 posti letto, da 28 a 36 terapie intensive, ed è dotata di 20 sale operatorie con la più avanzata tecnologia esistente. La clinica Pineta Grande di Castel Volturno è un esempio di eccellenza nel campo della Sanità, in grado di competere con le realtà del Nord. Bisogna utilizzare fino in fondo queste tecnologie e queste professionalità per offrire ai cittadini di questo territorio un servizio sanitario sempre di più elevata qualità.

CLICCA QUI per leggere il post ufficiale su Facebook