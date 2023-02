16 febbraio, alle ore 15.00

Si terrà giovedì 16 febbraio, alle ore 15, presso la sala convegni dell’azienda AIERBIT srl, in Via Pianodardine 100/A l’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Avellino dal titolo “IL COLORE, Ricerca-Materia-Tendenze, un percorso tra passato e futuro attraverso la percezione del colore”. Introdurrà il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca. Relazionerannol’arch. Marina Fumo sulle esperienze dei piani del colore nei centri storici, l’arch. Salvatore Cozzolino sul tema: policromia, il senso vero del progetto e il consulente Giuseppe Fischetti sul tema: colour futures, tradurre le tendenze sociali in tendenze colore.

“Ci riuniamo, spiega il presidente Erminio Petecca, in una giornata di studio, su invito di alcune imprese leader del settore edilizio ed in particolare delle decorazioni, per approfondire le nostre conoscenze sul colore, un elemento fortemente distintivo e in grado di apportare qualità, originalità e creatività ai progetti di architettura. Spesso i colori diventano i motivi più caratteristici di un progetto mentre altre volte sono presenti in maniera più discreta, ma restano comunque degli elementi progettuali importanti da valutare sia a livello puramente estetico che compositivo e simbolico”