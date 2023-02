Tra i membri Alessandro Spinapolice e Giovanni Mustone

Si è tenuta ieri nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi a Grottaminarda una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Dopo la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, l’assise ha discusso e deliberato di non avvalersi dello stralcio, in forma parziale, dei carichi iscritti a ruolo fino a mille euro previsto dalla legge di Bilancio del 2022 per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2015 ed affidati all’Agente nazionale della riscossione.

L’argomento è stato introdotto dalla Consigliera delegata al Contenzioso Franca Iacoviello che ha motivato la scelta di non consentire lo stralcio parziale automatico delle cartelle esattoriali per evitare un potenziale impatto negativo sul Bilancio dell’Ente. Iacoviello ha precisato che il diniego non impedisce ai contribuenti di fare comunque istanza all’Agenzia delle Entrate per chiedere lo stralcio delle sanzioni e degli interessi.

Il Consiglio è poi passato all’elezione dei componenti della “Commissione Locale Paesaggio” tra una rosa di nominativi scelti in seguito ad un Avviso pubblico che invitava professionisti del settore a presentare la propria candidatura. Sono risultati eletti: Alessandro Spinapolice per il settore “Beni ambientali”, Raffaele Masiello per “Storia dell’arte”, Giovanni Mustone per”Discipline agricolo-forestali”, Emanuele Bartolini per “Discipline storiche, pittoriche, arti figurative”, Tommaso Barrasso per “Legislazione beni culturali”. La “Commissione Locale Paesaggio” è imposta per legge, la partecipazione quale membro è a titolo gratuito, non sono quindi previsti nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell’Ente.

