Per la giornata di oggi, 25 gennaio 2023

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Grottaminarda:

Con l’Ordinanza n. 6 il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, a causa del protrarsi della sospensione idrica. L’Alto Calore Servizi ha comunicato per le vie brevi che nel corso delle operazioni di riapertura del flusso idrico dopo la riparazione dei guasti a Melito e Bonito si è verificata una nuova rottura alla condotta. Da qui la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per oggi al fine di evitare che le attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie