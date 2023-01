L'intervento del CNSAS Campania

Allertati dai Carabinieri di Sorrento (NA) intorno alle 21.00 di ieri, i tecnici del CNSAS della Campania sono intervenuti a Massa Lubrense (NA) per una persona vista precipitare dal Ponte Annunziata.

I tecnici ed i sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono recati a Masa Lubrense ed hanno raggiunto il punto al di sotto del ponte, dove era segnalata la presenza di un corpo. I sanitari hanno, purtroppo, solo potuto constatare il decesso e, dopo l’autorizzazione alla rimozione da parte del magistrato di turno, sono iniziate le operazioni di recupero. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno allestito un sistema di teleferiche per poter trasportare la barella in sicurezza e, in collaborazione con i Vigili del Fuoco hanno provveduto a recuperare il corpo senza vita del giovane, precipitato per oltre 60 metri per cause ancora da chiarire.