I lavori sono stati effettuati in Via Piurni

Continua l’attività del Settore Manutenzione del Comune, voluta dall’Amministrazione comunale, con la pulizia e manutenzione delle cunette delle strade comunali.

Finalmente, dopo anni, è stata effettuata attività di pulizia delle cunette e delle caditoie a Via Piurni, da sempre oggetto di criticità in occasione di piogge, per assicurare il regolare funzionamento delle opere chiamate a garantire lo smaltimento delle acque meteoriche.

A seguito delle segnalazioni effettuate, si ringrazia la Provincia di Avellino per la pulizia che è in corso lungo le strade Provinciali, auspicando che tutti possano contribuire a prevenire gli smottamenti con la cura dei propri terreni.