Il Leo Club Irpinia protagonista di solidarietà

Continua la solidarietà verso il territorio del Leo Club Irpinia con due iniziative in favore della Casa Rifugio “Antonella Russo”. Intitolata alla memoria di Antonella Russo, studentessa universitaria vittima nel 2007 dall’ex compagno della madre, è un luogo protetto per donne maggiorenni vittime di violenza di genere costrette ad allontanarsi da casa senza poter disporre di una propria autonomia abitativa, per una durata di tempo limitata.

È una Casa di accoglienza che ha lo scopo di aiutare a riorganizzare la propria vita e quella dei propri figli lontano dalla violenza. Nel corso dei due incontri, sono stati consegnati al personale della Casa Rifugio articoli per la casa e Calze della Befana oltre a giochi da tavolo e di società per consentire così ai piccoli ospiti e alle loro madri di trascorrere momenti di spensieratezza e convivialità.