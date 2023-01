Dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Sabato 7 gennaio l’Autoemoteca del gruppo Donatori Sangue “Fratres” di Ariano Irpino sarà in Piazza Vittoria accanto alla Consiliare “Sandro Pertini”, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, per una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue.

Un’importante ed utile consuetudine oramai vista la buona risposta dei cittadini e la necessità costante di sacche di sangue negli ospedali. L’Amministrazione comunale di Grottaminarda che anche questa volta ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa, rinnova l’appello a donare.

Per effettuare la donazione è necessario prenotarsi al numero 331/3637958 e portare con sé la tessera sanitaria ed un documento di identità. Possono donare le persone tra i 18 e i 65 anni che godono di buona salute. L’auspicio è che anche quanti non hanno mai avuto l’opportunità di donare lo facciano in questa occasione.

