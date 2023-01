Alle ore 22:00 di martedì 3 gennaio

Il nuovo anno inizia con la poesia e la musica. Si terrà al Caffè Letterario del Castello d’Aquino di Grottaminarda, con inizio alle ore 22:00 di martedì 3 gennaio, il reading-concerto della formazione E.VERSI JAZZ-POETRY.

Il progetto E.VERSI nasce dall’incontro tra il poeta Domenico Cipriano, il tastierista Fabio Lauria e il trombettista Carmine Cataldo, che continuano quel laboratorio creativo che vede il connubio tra poesia e musica, iniziato oltre 10 anni fa. Una ricerca che ben lega la poesia a suoni ambient e fusion, nonché sonorità blues e improvvisazione jazz.

L’originale formazione propone dei reading/concerti raffinati, ma che non tralasciano il gusto “conviviale” nella scelta dei temi, partendo da alcune poesie dove il vino e il suo mondo sono protagonisti o metafora per raccontare le passioni, le emozioni, i ricordi che vivacizzano la nostra vita, oltre a poesie d’amore e temi esistenziali.

Il progetto, con nomi diversi, negli anni è stato presente in vari festival e contesti artistici in giro per l’Italia, anche con la partecipazione di special guest.

Come ha scritto Loredana Zarrella: «”E.Versi” dà dunque avvio a un nuovo laboratorio, pensato e ideato nel cuore dell’Irpinia, lì dove l’improvvisazione è regina e un poeta diventa il solista di una speciale formazione, colta, rivoluzionaria e contemporanea».

