5 gennaio 2023

Il 5 gennaio 2023 si terrà il gala dinner “Magie del Belcanto e Danze d’Epoca“, presso la magnifica ed esclusiva cornice della Terrazza Attico Ramè del Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli. L’evento esclusivo e particolare è a cura dell’Associazione Culturale Noi Per Napoli, in collaborazione con il Gruppo Culturale “Danzando nel Tempo – Gruppo culturale”. Sarà un connubio tra belcanto e danze d’epoca, con le arie di Verdi, Lehar, Di Giacomo, De Curtis e tanti altri compositori che hanno caratterizzato il panorama musicale dell’800. Arie che saranno interpretate dal soprano Olga de Maio e dai tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, ed eseguite dalla pianista Nataliya Apolenskaya e dal violinista e mandolinista violinista Michele Gaudino.

L’evento si terrà in abiti storici, con quadriglie e valzer danzati, eseguite dal Gruppo Culturale “Danzando nel Tempo”, che daranno vita ad una serata davvero indimenticabile. Sarà un viaggio fuori dal tempo, in un’ atmosfera sognante, quasi toccando il cielo con un dito, dominando dall’alto la nostra bellissima città, in uno spettacolo nello spettacolo, davvero imperdibile.

L’evento, come tutti quelli organizzati dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, ha una finalità di beneficenza, e con il ricavato verrà effettuata una spesa di generi di prima necessità per le mense dei senzatetto di Napoli.

Il costo ed il contenuto dell’evento è di 30 euro con spettacolo + food & beverage (cibo e bevande incluse)

•Vendita tickets online: https://t.ly/FdGZ

•Punto vendita diretto: Edicola Centrale Piazza del Gesù, Napoli

Info & prenotazioni: 339 4545044 – 081 1996 6381

Gala dinner | 5 gennaio 2023 – Gold Tower Lifestyle Hotel h.19:00

Via Brecce a S.Erasmo 185 Napoli

Parcheggio custodito gratuito