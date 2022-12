Programma ricco di eventi ed iniziative

Anche quest’anno il Natale a Santo Stefano del Sole sarà ricco di iniziative ed eventi per grandi e piccini. La Pro Loco “Santostefanese” insieme all’amministrazione comunale ha allestito un calendario ricco di eventi per cercare di far trascorrere un periodo natalizio all’insegna del divertimento e della spensieratezza, ma non senza pensare alla cultura, come si nota dei molti eventi in programma. Si inizia mercoledì 7 dicembre, per chiudere il 4 gennaio per un mese che si preannuncia carico di allegria e voglia di stare insieme.

Ecco il programma:

7 dicembre: ore 18.00: “La storia di Santa Claus & laboratorio didattico per bambini” – Chiesa di San Giovanni. Ore 19.00: accensione Luminarie natalizie – Piazza del Sole

8 dicembre: ore 20.00: “A Maria” Concerto dedicato alle 7 madonne – Chiesa Madre

9 dicembre: ore 13.04: Arrivo del Pino Irpino – Piazza del Sole

16 dicembre: ore 20.00: “Donna Madonna” Canto mediterraneo – Chieda Madre

17 dicembre: ore 18.00: “Babbo Natale dal campanile & mercatini di Natale” e “Natale in Volo” – Piazza del Sole

18 dicembre: ore 17.00: ” Natale nel mondo” Storie di cultura, gastronomia e tradizioni natalizie – Chiesa di San Giovanni

21 dicembre: ore 18.00: “Coro Natalizio” degli alunni della scuola primaria di Santo Stefano del Sole – Chiesa Madre

26 dicembre: ore 19.00: Concerto Coro Parrocchiale dedicato a “Santo Stefano Proto Martire” – Chiesa Madre

27 dicembre: ore 17.30: Arrivo di Rudolf, la renna di Babbo Natale – Piazza del Sole

30 dicembre: ore 21.30: Dj Aniceto & Dj Aurigemma – Piazza del Sole

3 gennaio: ore 20.00: Mercante in Fiera – Biblioteca Comunale

4 Gennaio: ore 20.00 La Cantata dei Pastori con Giovanni Mauriello – Chiesa Madre