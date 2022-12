In scena con "Gli uccelli-Commedia Techno"

“La Fermata” riscrive Aristofane, facendogli parlare la lingua di oggi, ma tenendo l’anima delle sue parole: ci si diverte sulla miseria dell’essere umano, si ride a crepapelle della sua natura tendenzialmente cattiva. Pistetero ed Evelpide scappano, alla ricerca di una città ideale. La fonderanno tra gli uccelli, aiutati da Upupa (un tempo donna Regina e ora Regina uccello). Ne combineranno di ogni, ma nel finale lo spettatore, dopo essersi divertito, avrà anche qualche stimolo per riflettere. Il sottotitolo è “Commedia Techno”, per dare l’idea della contemporaneità concettuale di questa storia, e per fare un parallelo: sarà una commedia all’apparenza “superficiale”, fatta di gag e momenti puramente comici, ma che sotto sotto nasconde una riflessione molto profonda… esattamente come la musica techno, la preferita nelle discoteche per ballare, ma tra le più complesse da comporre nel vasto panorama della musica elettronica (con tutto il suo carico di ritmo, suggestioni ed atmosfere).

In scena: Francesco Teselli, Gilda Ciccarelli, Federico Ciccarelli, Maddalena Piccolo, Carlo Uva, Vincenzo Ciardullo, Carmine Santoro, Veronica Vigliotta, Luigi Petrillo e con la partecipazione degli allievi della Scuola di Recitazione LA FERMATA TEATRO.

Regia e adattamento di F. Teselli e G. Ciccarelli

Biglietto: 10€ (in prevendita)