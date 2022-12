I giovani saranno i principali protagonisti

Oggi, mercoledì 21 dicembre, nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore di Grottaminarda (AV), alle ore 17:00 avrà luogo il secondo concerto tra quelli previsti nell’ambito di “Natale Insieme”, il programma di eventi a cura dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda.

I protagonisti principali dell’evento saranno ancora una volta i giovani, ma non solo. Ad esibirsi, infatti, saranno gli alunni ed i docenti del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII di Grottaminarda con la partecipazione degli alunni e delle maestre delle classi quinte della Scuola Primaria “L. Lazzaruolo” e “Maria Pia Landi” e studenti e docenti del Liceo Musicale “Carlo Gesualdo”.

L’iniziativa, infatti, nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, l’Istituto Superiore “Aeclanum”, con il suo Liceo Musicale “Carlo Gesualdo”, il Rotaract Avellino Est, la Rete MuseIrpinia e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Proprio per questo motivo, l’evento sarà una piacevole occasione di confronto tra diverse generazioni di musicisti, oltre che per i ragazzi di mostrare alle proprie famiglie i progressi compiuti nell’ambito della “musica d’insieme”. In aggiunta, sarà l’occasione perfetta per lo scambio di auguri in vista delle festività natalizie.