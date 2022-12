Il 20 dicembre si è tenuta l’anteprima della manifestazione prevista per giugno 2023

“È ufficialmente iniziato il cammino verso l’ottava edizione de “La Damigella del Re”, evento di rievocazione storica promosso dal Comune di Roccarainola e incluso nel Cartellone degli Eventi Metropolitani della Città Metropolitana di Napoli.

Alle 17.00 di martedì 20 dicembre, presso La cappella della SS. Concezione a Roccarainola, si è tenuta l’anteprima della manifestazione prevista per giugno 2023. In tale occasione è stata presentata la nuova Damigella, volto dell’iniziativa, selezionata tra le ragazze dei casali locali: si tratta della giovane Miriana Miele, del casale Fellino. La ragazza interpreterà la Damigella protagonista della rievocazione storica dell’evento, che consisterà nel mettere in scena l’incontro avvenuto proprio presso il feudo di Roccarainola tra il Re Alfonso II d’Aragona con Lucrezia D’Alagno, figlia del feudatario locale e di cui il Re si innamora, come descritto ne “Il Romito di S. Donato”, romanzo storico-leggendario di un anonimo napoletano risalente ai primi decenni dell’800 e ambientato nel corso degli ultimi anni della dinastia aragonese nel Regno di Napoli, più o meno tra il 1442 e il 1503.

Alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Municipio di Roccarainola, si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento. Importanti, in questo contesto, sono state le parole del Sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo, ricche di orgoglio per il valore storico-culturale di cui l’evento “La Damigella del Re” si caratterizza e della grande collaborazione che vi è tra le associazioni del territorio per la miglior riuscita possibile del progetto: “Se c’è sinergia tra le associazioni che danno tanto al nostro territorio con le varie iniziative che svolgono singolarmente, danno anche la possibilità a tutti noi rocchesi di essere uniti e partecipare agli eventi”. Queste le parole di ringraziamento del Sindaco, fiducioso nell’ottima riuscita della VIII Edizione de “La Damigella del Re” e nell’effetto più che positivo che l’iniziativa avrà sul territorio.

Passata la parola alla Damigella Miriana Miele, la giovane ha ringraziato la popolazione di Roccarainola per aver avuto fiducia in lei, scegliendola per questo importante ruolo, e ha promesso di contribuire al suo meglio per la riuscita di questo evento particolarmente sentito da tutta la comunità e da lei stessa: “volevo ringraziare chi mi ha scelta e spero di non deludere le aspettative. Spero che andrà sempre meglio e di arrivare alle tre giornate finali ancor più preparata”. Con questa anteprima, la VIII Edizione de “La Damigella del Re”, prevista a giugno 2023, getta basi solide e promette un evento che saprà senz’altro stupire ed emozionare tutti coloro che vorranno partecipare alle diverse iniziative e attività che comporranno questo lungo percorso di riscoperta della storia locale del territorio di Roccarainola”.