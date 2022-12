Il 28, 29, 30 dicembre nel cuore del meraviglioso centro storico

È grande il fermento per uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nella provincia salernitana. Dopo anni di pit stop obbligato, a causa degli eventi pandemici, torna a brillare il natale Altavillese con “Intra Moenia – Festa del Cinghiale”, quest’anno giunta alla decima edizione. Sapori, odori, tipicità, tradizioni, folklore, musica e tanta sana allegria animeranno l’incantevole centro storico di Altavilla Silentina.

Tra vicoli senza tempo e scorci mozzafiato si potranno gustare le prelibatezze della cucina mediterannea, piatti poveri della tradizione culinaria in cui si potrà ritrovare il gusto autentico di cibi genuini a km0. A primeggiare sua maestà il cinghiale che potrà essere degustato in molteplici varianti: dai cavatielli al ragù di cinghiale, allo spezzatino, dalla salsiccia con fagioli alla messicana, ai salumi, sino a giungere ad una particolare variante: l’arancino al ragù di cinghiale, proposta dagli studenti dell’IIS-IPSAR Piranesi di Matinella guidati dal prof.

Massimo Di Poto e ospiti dello stand Club Altavilla Silentina Granata. Oltre ai piatti a base di cinghiale tante altre valide alternative culinarie, veri e propri must della cucina tipica locale: pasta e fagioli, calzoni, pizze fritte, sfriuonzolo, soffritto, cuzzetiello con polpette, frittata di pasta, caciocavallo impiccato, broccoli e salsiccia, mix di fritti e tanti dolci tipici (zeppole, castagnacci, struffoli, cannoli, spiedino dolce, cioccolata calda), senza far mancare l’ottimo vino locale e la cantina del limoncello. Piatti che già solo a leggerli fanno venire l’acquolina, pronti ad accontentare davvero tutti i palati.

Spazio anche all’intrattenimento e alla musica: si parte il 28 dicembre con la tradizionale apertura di Porta di Suso che simbolicamente da il via ufficiale all’evento; seguirà la sfilata delle Majorettes ASD Le Ginestre di Mirella Manduca e Majorettes Virtus di Castel San Lorenzo accompagnate dalla Street Band Wand Wind; e ancora karaoke con Carmelo Tesauro e la coinvolgente musica popolare dei Taranta Nobes. Il 29 sarà la volta del saggio Musikè a cura del Maestro Francesco Suozzo, all’interno della meravigliosa chiesa di San Biagio e della pop music dei Nama in live con dj set di Christian Arietta. Il 30 spazio a folk, liscio, popolare, musica leggera e classico napoletano grazie alla coinvolgente New Generation Band del Maestro Ivano De Simone. Tanti gli spettacoli itineranti, oltre a stand di artigianato e prodotti locali.

Un grazie va alle Associazioni proponenti Altavilla Viva, Libera Caccia e il Forum dei Giovani che, unendo forza e passione per il proprio territorio, hanno dato il via a questa edizione, insieme a tanti cittadini volontari e altrettante associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.

Siamo onorati di annunciare il ritorno di un evento che rappresenta un classico del Natale Altavillese – commentano i referenti delle Associazioni rispettivamente, Piero Lettieri, Ettore Camera e Alex Serratore – L’intento è quello di far rivivere a chi sarà presente l’atmosfera natalizia, accompagnati dai tradizionali sapori locali, immersi nella più suggestiva delle location: il nostro centro storico, ovvero un piccolo tesoro da preservare e valorizzare. Gli eventi come questo sono fondamentali per la crescita del nostro comune, e per tale ragione finché ne avremo la possibilità, ci impegneremo nel realizzarli”.

L’evento è inserito nel fitto calendario natalizio stilato insieme al Comune di Altavilla Silentina, a testimonianza dell’attivismo dei vari gruppi associativi presenti. Pronti, dunque, al countdown?! Il 28, 29 e 30 dicembre full immersion nel centro storico di Altavilla Silentina per Intra Moenia – Festa del Cinghiale.