Focus su: "Il lavoro crea il futuro"

Oggi, si sono tenuti i lavori del II Congresso FLAI CGIL Avellino – Benevento. Dopo ampia ed articolata discussione dei delegati presenti: Giovanna Basile, Segr. Gen.le Flai Campania, Antonella De Marco, Segr. Flai Cgil Nazionale, Luciano Valle Segr. Gen. Cgil Benevento e Franco Fiordellisi, Segr. Gen.le Camera del Lavoro territoriale Cgil Avellino; Carlo Ceccarelli è stato eletto, riconfermato nel ruolo di Segretario generale.

La discussione si è articolata su svariati argomenti a partire dal valore del territorio montano, dell’ambiente e del contrasto al dissesto idrogeologico, tramite azioni e progetti mirati al buon utilizzo del personale idroforestale. Altri temi di discussione affrontati sono legati all’agroalimentare e ai braccianti agricoli; al miglioramento salariale collegato alla contrattazione aziendale, rafforzando l’azione e la formazione delle RSU; alle relazioni industriali sia nei grandi gruppi agroalimentari che nelle medie imprese, diffuse sui territori di Avellino e Benevento; al rilanciare la riduzione degli orari di lavoro con la conciliazione dei tempi di vita: lavoro, famiglia, uomo, donna.

Si è tenuta inoltre una discussione specifica sulle comunità montane per recuperare l’attività sindacale di pungolo e controllo per la progettazione e la rendicontazione, utile a far mettere in pagamento le competenze dovute ai dipendenti. In materia di sicurezza e previdenza, anche complementare, si rilancia il ruolo degli istituti pubblico statali ma anche gli Enti Bilaterali di settore, utili a garantire percorsi di formazione professionale, ad agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani e la stabilizzazione dei precari, al fine di promuovere così il Lavoro dignitoso.

Negli interventi dei segretari Flai regionale e nazionale, così come del segretario Cgil Avellino Fiordellisi, si è puntualizzato e spiegato il perché la Cgil tutta è impegnata a contrastare la manovra finanziaria, sbagliata, non solo per i Voucher ma anche per l’idea di abrogazione della progressività fiscale e del lasciar spazio al governo Meloni per ciò che riguarda il mercato del lavoro. La Cgil, inoltre, sollecita lo sciopero e la partecipazione allo sciopero generale di venerdì 16 Dicembre.