Fabiana Siciliano è la nuova Segretaria Generale

Si è tenuto oggi, presso il complesso Castellare di Summonte, il Congresso della FISAC CGIL Avellino. A congresso concluso l’assemblea generale ha eletto Fabiana Siciliano Segretaria Generale. La Neo eletta segretaria subentra a Stanislao Ferrigno, al congresso sono intervenuti Michele Cervone Segretario Generale FISAC CGIL Campania, Carmine De Maio segretario organizzativo Cgil Avellino e Franco Fiordellisi, Segretario Generale della Camera di Lavoro Avellino.

Il confronto aperto dalla relazione del segretario uscente Ferrigno è stato ampio ed in particolare il Congresso provinciale ha affrontato il ruolo della finanza e del credito nella transizione ecologica, il tutto in un territorio come quello irpino e delle aree interne tende a desertificarsi sui servizi essenziali ed anche di sportelli, ponendo la questione della tecnologia e delle difficoltà connesse per le persone anziane.

Tante criticità, acuite dalla pandemica che ora corrono il rischio di accentuarsi con una governo e legge finanziari sbagliata e per questo la Fisac con la nuova segretaria Siciliano Fabiana darà supporto allo sciopero regionale di otto ore della Cgil Campania per venerdì 16 dicembre. La sfida alla riforma del fisco sbagliata, il contrasto alla precarietà del lavoro, alla reintroduzione dei voucher, con il rilancio della riduzione dell’orario di lavoro, sono le sfide e battaglie che saranno portate avanti, insieme alla Cgil, nei prossimi mesi. La Cgil esprime le congratulazioni alla neo eletta segretaria generale Fabiana Siciliano e un ringraziamento per tutto il buon lavoro fatto dal segretario uscente Stanislao Ferrigno.