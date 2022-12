Dall'8 dicembre

“Semplice e per tutti. Sarà così il “Natale a Mercogliano”. – afferma il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’ Alessio - Sobrio perchè i tempi impongono di contenere al massimo gli sprechi e di tenere lo sguardo rivolto alla solidarietà e attento a portare la gioia in ogni angolo della città. Non ci saranno le luminarie nel rispetto di una responsabilità sociale che deve partire da noi amministratori, ma l’ atmosfera natalizia sarà molto calda e colorata grazie ad un mix di eventi intrattenimento, cultura, spettacoli, musica e bontà natalizie.”

Il calendario degli eventi natalizi ”Natale a Mercogliano”, allestito dall’Amministrazione comunale, prenderà il via l’8 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio del nuovo anno con una raffica di iniziative dedicate a tutta la famiglia. Il villaggio di Babbo Natale itinerante che partirà da Torrette, toccherà la zona di Torelli ed infine il borgo antico di Capocastello tutto dedicato ai bambini, eventi musicali e culturali nell’ Abbazia di Loreto e al Santuario di Montevergine, tombolate e serate giochi per adulti e ragazzi, street band itineranti, artisti di strada ed animazione nella villa comunale M.Santangelo, un mercatino di arte e artigianato al Viale San Modestino, la casa di Babbo Natale allestita nella sede della Pro Loco e all’ esterno degustazioni, musica e spettacoli ed, infine, l’ attesissimo Presepe Vivente nel borgo di Capocastello.

Prima di festeggiare l’ arrivo della Befana e godersi l’ arrivo dei Re Magi nel presepe vivente a Capocastello, si saluterà il 2022 con un evento al Viale San Modestino. “Abbiamo scelto quest’ anno di inserire un concerto di fine anno per creare un’ occasione di condivisione con i nostri cittadini dopo questi anni di limitazioni e difficoltà e ritrovare insieme il senso di comunità. - continua il Sindaco - Il 30 dicembre, infatti, ci scambieremo gli auguri dopo esserci gustati uno straordinario concerto gospel.”

All’ interno del calendario ampio spazio alla solidarietà, a partire dall’ iniziativa dell’ albero della solidarietà, dedicata ai pensieri felici e ai doni sospesi. E poi, le raccolte alimentari, i giocattoli che tutti i bambini potranno consegnare a Babbo Natale durante l’evento curato dalla Pro Loco per i loro amici meno fortunati, la tombolata della solidarietà dell’Amdos, il mercatino “iMurzett” con lo spazio dedicato alle famiglie in difficoltà e agli animali abbandonati.

“In questo Natale a Mercogliano abbiamo racchiuso diverse anime. – conclude il consigliere delegato all’ associazionismo e agli eventi Giuseppe Barone - Come in altre circostanze nel nostro percorso amministrativo, la collaborazione con le associazioni, l’ Abbazia di Montevergine e gli sponsor, è stata l’elemento fondamentale per costruire un contenitore di eventi che hanno il comune obiettivo di regalare finalmente a tutti, dai bambini agli adulti, un pò di leggerezza e di far ritrovare nella semplicità delle cose il vero spirito di questa festa”.