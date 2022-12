Protagonista assoluto della vita politica italiana

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il partito democratico Irpino , esprime tutto il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Onorevole Gerardo bianco. Protagonista assoluto della vita politica italiana. Esempio di come si possa rimanere coerenti nel tempo alle proprie idee, per difendere le quali cercava sempre un confronto civile avendo una visione della politica che non fosse mai solo mera contrapposizione ma sempre dialettica civile, fatta di idee, progetti , prospettive. Gerardo bianco era politico di razza ,uomo di grande cultura ma anche e soprattutto una persona per bene. Il Suo modo di concepire la politica strideva fortemente con la politica dei nostri giorni e ancora di più , quindi , la sua scomparsa ci rende orfani tristi e sicuramente più poveri”.