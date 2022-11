Caposele (Av) si veste di magia per il Natale!

Il 3 e il 4 Dicembre 2022

Il piccolo borgo irpino diventa meta ideale per chi desidera passare qualche ora immersi totalmente nell’atmosfera di festa, avvolti da suggestioni, luci e colori.

Torna la decima edizione del Mercatino di Natale, il 3 e 4 dicembre! Tutto sarà possibile grazie ad una straordinaria sinergia. Quella tra tutte le associazioni del territorio, amministrazione comunale, Pro-loco, e scuole, di ogni ordine e grado.

La festa comincerà sabato 3 per proseguire tutta la giornata fino a tarda sera, domenica 4 dicembre.

Vivere il Natale e scoprire Caposele

C’è nell’aria voglia di ripresa, di svago, di distrarsi qualche ora da questo autunno cupo, c’è bisogno di sbloccare tutti i pensieri positivi, staccare provvisoriamente dal tran tran quotidiano lasciandosi andare e vivere dei momenti belli e spensierati con i nostri cari. L’offerta che propone la manifestazione è completa e rivolta veramente a tutti. Uno straordinario contenitore su misura per grandi e piccini,

dedicato alla musica, all’arte dello spettacolo e a tutto ciò che è cultura e creatività. Un susseguirsi di artisti ed arti, che si sviluppano attraverso esecuzioni musicali, performance di danza e ballo, rappresentazioni teatrali, intrattenimenti per bambini, ma anche eventi sportivi.

Quest’anno, grazie alla manifestazione natalizia, si è incrementata notevolmente la richiesta di tour operator che stanno organizzando le visite dei turisti nel borgo irpino e, lo scopo comune di tutta la comunità è far conoscere ed amare il proprio territorio, nello stesso identico modo in cui lo amano intensamente i residenti.

La due giorni caposelese si propone di offrire quindi ai numerosi turisti, la visita le principali bellezze naturali del territorio: dove la natura si intreccia con la storia, si potrà ammirare la maestosità delle sorgenti del Sele, grazie alle visite guidate

Mercatino di Natale di Caposele

L’atmosfera è davvero magica: le luci, i colori, gli addobbi, i profumi: tutto aiuta a creare un luogo incantato in cui perdersi e godere del periodo più incantevole dell’anno.

Si offre l’occasione di effettuare lo shopping natalizio, grazie agli stand di artigianato con oggetti unici, esclusivi. Tanti gli spazi per avere la possibilità di degustare le eccellenze gastronomiche tradizionali, le proposte delle aziende agricole. Un posto di rilievo verrà dedicato ai 3 prodotti P.A.T. di Caposele: le Matasse, si potrà visitare il laboratorio, dove le signore caposelesi mostreranno l’arte di “tirare” la famosa pasta fatta a mano. Gli amaretti: dolcetto senza glutine a base di nocciole. Il Muffletto, tipico pane farcito di tante prelibatezze. Non mancheranno i piatti dell’antica tradizione, con ‘Mnestra e pizza, le salsicce cotte sotto la cenere, le polente, il baccalà.. Insomma ci sarà da gustare ed assaporare infinite squisitezze culinarie.

Numerosi eventi dedicati alla famiglia ma soprattutto ai bambini. Questi ultimi potranno essere accolti e coccolati nella straordinaria “Casa di Babbo Natale”. Qui troveranno un mondo incantato, passare di stanza in stanza e sconfinare nella fantasia con i laboratori creativi e l’ufficio postale degli elfi, la stanza del ghiaccio, la sala dei gonfiabili, tante attività e spettacoli.

Una grande gara di solidarietà

La cerimonia di accensione delle luminarie sul bellissimo abete vivente, ha ormai raggiunto la decima edizione. La tradizione ebbe inizio nel 2012 e da allora rappresenta, per quanti vengono ad ammirarlo, simbolo della speranza, del ricordo e della solidarietà. Come tutti gli anni il ricavato sarà interamente devoluto a scopo benefico. Ci onora ricordare che la manifestazione tende a sensibilizzare tutti circa l’importanza della prevenzione e costruire una comunità solidale, capace di empatizzare verso chi soffre e sostenere la ricerca, unica arma per sconfiggere il cancro.