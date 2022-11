Sabato 26 novembre alle ore 19.30 ci sarà un esclusivo aperitivo per brindare alla sua riapertura

Riapre la storica Pasticceria Aliberti di Montoro. Sabato 26 novembre alle ore 19.30, la Pasticceria Aliberti ospiterà un esclusivo aperitivo per brindare alla sua riapertura. La storica pasticceria di Montoro che aveva chiuso i battenti lo scorso agosto per ridisegnare i propri spazi, riapre con una location più moderna e vicina alla sua offerta. Per presentare i nuovi ambienti esclusivi, ha organizzato un aperitivo all’insegna del buon gusto con tanti Finger Food di pasticceria dolce e stuzzicheria salata, un primo piatto preparato con prodotti a km 0 dallo Chef stellato Raffaele Vitale, una degustazione dei vini di Villa Raiano, cocktail Bar e dj-set.