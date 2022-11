La nota del M.I.D. Coordinamento Regione Campania

Con questo comunicato stampa, a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ringrazia e dà il Benvenuto ad Emmanuele Marigliano che ringraziamo per aver offerto la loro volontà e disponibilità di collaborare in seno e in supporto al Coordinamento Campania.

E per me, come Coordinatore Campania e per tutto il Coordinamento, onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione di nuovi amici che intendono affermare e veder riconosciuti i diritti di tutti i disabili operando attivamente, quale obiettivo principale dell’azione amministrativa del Movimento, ringrazio Angelo per la sua adesione e partecipazione alla vita attiva del Coordinamento in qualità di nuovo Collaboratore.

Emmanuele nasce e vive tutt’ora a Napoli. Si avvicina al nuoto per scopi terapeutici (la sua disabilità è la conseguenza di una asfissia neonatale) ma poi se ne innamora facendolo diventare la sua passione.

Dall’età di 4 anni ha subito una serie di interventi chirurgici per riuscire ad arrivare ad una situazione, quella attuale, abbastanza gestibile e stabile. L’acqua lo rende “libero al 100%” perché può muoversi in autonomia, può nuotare senza ausili.

La famiglia, che da sempre lo sostiene, e gli allenatori, sono stati fondamentali per la crescita della sua passione sportiva.

Lo sport l’ha aiutato a puntare a livelli alti e a farlo anche nella vita.

Diplomato come perito tecnico, ora segue un Master in Informatica; tesserato con la ASD Centro Sportivo Portici parteciperà ad una paralimpiade, Tokyo2020, per la prima volta.

Ad Emmanuele auguriamo tanta fortuna e soprattutto tanto successo nel mondo dello Sport Paralimpico insieme alla ASD Centro Sportivo Portici che lo ha incluso e ha realizzato il suo sogno, noi del M.I.D. ad Emmanuele e tutti gli altri amici atleti faremo sempre il nostro tifo e li accompagneremo nelle più grandi loro sfide sportive in giro per il mondo augurando loro tanta fortuna.