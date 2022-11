Dal 19 novembre al 18 dicembre 2022

Sabato 19 novembre, alle ore 17.00, negli spazi espositivi del Castello Ducale Pignatelli di Bisaccia, apertura della mostra fotografica di Ludovica De Falco dal titolo “Persa nelle cornici”, organizzata dalla direzione scientifica del polo museale.

Fotografa e social media manager, laureata presso l’Accademia delle Belle Arti in Fotografia, Cinema e Televisione, specializzata in Scienze dello Spettacolo, Ludovica De Falco ha iniziato a sviluppare la sua passione per le immagini fin dall’adolescenza. I suoi scatti fotografici sono influenzati e governati prevalentemente dalle sue emozioni, in modo spesso incontrollato. Autoritratti “terapeutici” attraverso i quali l’artista tenta di navigare tra svariate rappresentazioni di se stessa, metabolizzando eventi e ricordi (reali o immaginati) per canalizzare i propri stati d’animo con particolari e sempre inedite inquadrature, in uno stile che caratterizza un nuovo e personale progetto visivo.

«Siamo particolarmente orgogliosi – spiega Giuseppe Ciani, assessore comunale delegato – di presentare, nelle sale espositive del nostro polo culturale, la mostra di una giovane artista irpina, under 30, che siamo sicuri si affermerà presto nel suo complesso settore e che ringraziamo per aver scelto il Castello Ducale di Bisaccia per iniziare questo suo ‘viaggio’ attraverso l’arte della fotografia».

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 18 dicembre 2022, tutti i giorni (escluso il lunedì mattina), dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.