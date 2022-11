Il 14 novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete Mellito del 14 novembre, al fine di sensibilizzare e dare informazioni su questa patologia, che colpisce in Italia oltre 3,5 milioni di persone, l’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, propone nei comuni di Ariano Irpino e Montoro una giornata di screening gratuito.

Lunedì 14 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 saranno presenti in piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, grazie alla collaborazione della Croce Rossa – sezione Ariano Irpino e del Comune, due gazebo con la presenza di personale della UOC Medicina del P.O. Frangipane, per effettuare la valutazione clinico-anamnestica delle persone che accederanno e in base alla valutazione sanitaria, laboratoristica per la diagnosi di diabete sarà anche definito il rischio cardiovascolare globale. Lo specialista oculista del P.O. procederà alla valutazione del fundus oculi.

A Montoro, presso il Centro Anti Diabete dell’ASL, sempre lunedì 14 novembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00, saranno presenti il personale infermieristico della struttura e due medici diabetologi, per lo screening gratuito con misurazione della glicemia e visita diabetologica.

Entrambi gli eventi non richiedono prenotazione.