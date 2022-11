Al via la “Tre giorni per la scuola”: L’evento annuale dedicato al mondo della didattica e dell’educazione

Dal 9 all’11 Novembre a Città della Scienza

Tre giorni per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, tre giorni per parlare di scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i suoi protagonisti. Dal 9 all’11 novembre il consueto appuntamento ‘Tre giorni per la scuola’ promosso da Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e con il sostengo della Regione Campania, affronterà il tema ‘Rigenerazione scuola’, per indagare attraverso esperti, docenti, educatori di tutta Italia le trasformazioni, i punti d’arrivo e i nuovi inizi con cui si confronta oggi il mondo della scuola.

L’evento inaugurale, che si terrà il 9 novembre alle ore 9.30 in sala Newton vedrà i saluti istituzionali del Presidente del Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca, del Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari, del Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ettore Acerra, dell’Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, dell’Assessora all’Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano. Seguirà il talk scientifico di Antonio Navarra, climatologo, Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l’intervento del professore di fisica Vincenzo Schettini, noto tiktoker celebre per il video “Einstein con il rock arriva ai ragazzi” che spopola sui social. Moderazione affidata a Marco Martinelli, tiktoker biotecnologo.

Tra gli eventi di punta della manifestazione ci sarà la presentazione della prima annualità del nuovo programma Scuola Viva promosso dall’Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili che tiene aperte le scuole anche in fascia pomeridiana per progetti scolastici che spaziano dalla comunicazione al teatro, dalla musica allo sport, dalla robotica all’arte con l’obiettivo di rafforzare la comunità scolastica e contrastare la dispersione scolastica. “Una continuità decisiva quella assicurata al progetto dall’Assessorato – ha dichiarato Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania – che ha consentito in questi anni di raggiungere un finanziamento totale pari a 100 milioni di euro per 4 annualità, dove ogni istituzione scolastica ha beneficiato di 50.000 euro all’anno per la realizzazione di 12.000 laboratori extracurriculari e l’apertura pomeridiana degli istituti per un totale di 480.000 ore, con 500 scuole, 300.000 studenti coinvolti e circa 13.000 tra enti e associazioni partner”.

Il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari ha commentato: “La Tre giorni per la scuola è uno dei principali eventi nazionali dedicati al mondo della didattica, che sin dalla sua prima edizione ha messo al centro docenti e studenti. Città della Scienza è da sempre in dialogo con il mondo della scuola affiancandola nelle sue diverse sfide per far fronte, all’insegna della condivisione e dell’innovazione, alle rinnovate esigenze dettate dalla contemporaneità”.

Grande novità invece sarà quella dell’avvio Progetto “Sostegno Psicologico dell’infanzia e dell’adolescenza” , frutto di un Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e l’Ordine degli Psicologi della Regione Campania nato con l’obiettivo di offrire un aiuto a tutti quei giovani dai 3 ai 18 anni che attraversano momenti di difficoltà, attraverso un sostegno psicologico specifico e l’organizzazione di un sistema di assistenza rivolto ai minori svantaggiati o a rischio di esclusione sociale che manifestano disagi psichici o comportamentali e supporto psicologico. L’accesso al percorso avviene tramite il medico di base o pediatra, scegliendo tra oltre 1.000 psicologi che hanno aderito all’iniziativa.

Altro elemento di punta in programma sarà l’approfondimento dell’avviso pubblico adottato dalla Regione Campania per la costituzione, nel periodo 2022/25, di nuove fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS): Scuole di Specializzazione Tecnica post diploma che offrono una formazione altamente qualificata, fornendo competenze professionali e tecniche perfettamente in linea con le richieste delle imprese, attraverso corsi realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali e consentono di sviluppare competenze in settori tecnologici considerati strategici per lo sviluppo economico del Paese, offrendo ai giovani reali e concrete occasioni per il futuro professionale con circa l’85% di accesso diretto al mondo del lavoro.

Si parlerà di scuola e orientamento nell’incontro dedicato all’iniziativa “ORIENTAlife – la scuola orienta per la vita”, promossa dall’Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania: un percorso di orientamento e crescita per formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti necessari per individuare il proprio percorso.

E ancora nell’ambito del workshop Robotica educativa, acura di SMARTED, saranno proposti ai docenti strumenti per costruire, attraverso concetti base di coding, mappe parlanti in grado di interagire e adatte anche a discenti con bisogni educativi speciali e/o disabilità sensoriali. Anche questa edizione della manifestazione affronterà le grandi sfide che attraversano il mondo della scuola, mettendo in relazione docenti da tutta Italia nello scambio di buone pratiche, innovazione didattica e strumenti utili alla ri-generazione della scuola.