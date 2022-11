Dall’11 al 13 Novembre 2022

Tutto pronto a Torrecuso, provincia di Benevento, per la seconda edizione di ‘Sorriso di Bacco’ – Novello 2022 in programma da venerdì 11 a domenica 13 novembre presso l’Azienda Vitivinicola ‘Cav Mennato Falluto’ in contrada Saude, quando palcoscenico e riflettori saranno tutti puntati sul Novello. Tre serate, a firma ‘Cav Mennato Falluto’, all’insegna dei buoni sapori della tradizione locale con ottimi piatti tipici, le caldarroste e naturalmente buona musica.

Il sipario si alzerà appunto venerdì 11 novembre con la serata che sarà allietata da musica popolare e napoletana con il gruppo musicale ‘I Matesini’; sabato 12 novembre invece dalle ore 21:00 musica a firma della Dream Music con il noto sassofonista napoletano Salvatore Montano che delizierà gli enoturisti presenti con musica jazz, classica e naturalmente napoletana.

Mentre domenica 13 novembre ‘Novello Day’: dalle ore 9.00 alle ore 21.00 sarà festa no stop alla contrada Saude. Il programma prevede dalle ore 9.00 alle ore 10.00 accoglienza in azienda con prima colazione. Poi fino alle ore 12.00 percorso degustazione tra i filari e dalle ore 12.30 alle ore 21.00 apertura stand gastronomico. Dalle ore 15.30 divertimenti per adulti e bambini: passeggiate a cavallo tra i meravigliosi filari del‘Cav. Mennato Falluto’, musica, giochi e… tanta allegria. E finirà il tutto con un grande brindisi di buona salute. Per questa giornata ticket adulti 10,00 euro, ticket bambini 5,00 euro. La quota comprende l’accesso a tutte le attività escluso lo stand gastronomico.

Quindi saranno tre giornate all’insegna della scoperta del territorio torrecusano, del bel paesaggio, dell’ottima cucina tradizionale, del saporitissimo vino novello e… della spensieratezza.