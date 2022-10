"Una manifestazione che deve mobilitare tutti per dire stop anche a tutte le altre guerre"

Carlo Iannace, senologo e primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati di Avellino, da sempre in prima linea nella prevenzione del tumore al seno aderisce alla manifestazione per la pace promossa dalla Regione Campania e dal Presidente De Luca in programma domani a piazza del Plebiscito a Napoli.

“Sono convinto – afferma Iannace – che ogni iniziativa sia utile e necessaria per dire stop alla guerra ed aprire un negoziato che porti appunto alla fine del conflitto in Ucraina. Una manifestazione che deve mobilitare tutti per dire stop anche a tutte le altre guerre che ci sono nel mondo. Inutile nasconderlo – continua Carlo Iannace – che la guerra è una delle maggiori cause della crisi che minaccia in maniera irreversibile l’equilibrio politico e anche economico dei Paesi. E’ uno dei fattori che ha rialzato ancor di più i prezzi delle materie prime, non soltanto quelle utilizzate come fonti energetiche (petrolio e gas) ma anche i metalli industriali e i prodotti agricoli. Già prima della guerra, le quotazioni delle materie prime avevano subito una brusca impennata, spinte dalla ripresa economica successiva alla pandemia del Covid-19. Il conflitto bellico ha poi complicato le cose. Nelle ultime ore – dichiara Iannace - sto sentendo parlare di guerra nucleare. Ma siamo davvero alla follia. L’unica strada dunque che ci può far uscire dalla crisi è lo stop alla guerra. Pertanto – conclude Iannace – per tutte queste ragioni e anche per tante altre, dico sì alla manifestazione promossa dal presidente De Luca”.