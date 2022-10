Esce “Sole d’inverno”, il nuovo singolo di Malakiia

Dal 28 ottobre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale

“Sole d’inverno” è un brano che descrive esattamente una situazione appesa a un filo, una situazione quasi immaginaria che potrebbe essere un sogno se iniziata davvero con le buone basi, che purtroppo però non esistono. Con la frase “Di questo quadro siamo le cornici” Malakiia vuole dire che siamo solo un contorno delle nostre vite ma non ne siamo i protagonisti. La scelta del titolo “Sole d’inverno” dice tanto, perchè il sole d’inverno è una cosa rigenerante, energica. Spiega l’artista a proposito del brano:“Vedere un sole (caldo) in pieno inverno (freddo) è qualcosa che riscalda la nostra anima, ma che intanto ci riporta alla realtà quando si pronuncia “inverno”. Siamo nell’immaginario spazio delle emozioni, emozioni finite. Quelle bellissime e intense, ma che sono destinate a finire presto proprio perché troppo forti.”

Con Sole d’inverno, Malakiia ha optato per un visual video a cura di Vivo Rec Film. Nel video, i colori diventano con l’artista i protagonisti del visual, girato sulla terrazza di un palazzo completamente vuota e asettica: due teli e un outfit dedicato, i cui colori che riflettono accuratamente il mood del brano. Il visual è il primo di una trilogia a tre tinte, a cui hanno collaborato: Maicol Malizia (organizzazione, produzione, shooting); Adrian Scerbina (fotografia e montaggio); Erika Poltronieri (make-up).

Guarda il video su YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=hdTPs1HiVwo

Biografia

Francesca Fucci, in arte Malakiia, 26 novembre 1996. Nasce e cresce nella provincia di un piccolo paese vicino ad Avellino. Fin dalla tenera età inizia a prendere le prime lezioni di canto, e porta poi avanti questa passione col passare del tempo. Poco a poco, inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo della produzione; imparare a suonare più strumenti la porta a crescere nella musica e al di fuori. All’età di 22 anni decide di fare le valige e partire. sceglie l’Emilia-Romagna, perché ha sempre amato questo posto. Lì si stabilisce ed inizia finalmente ad aprirsi verso la musica e scoprire nuovi suoni, nuovi mondi, nuove persone. Qui entra nel mondo musicale “elettronico”. Da sempre Malakiia è alla ricerca della perfezione, del suo modo di essere, della musica. Il suo stile è frutto di tutto ciò che vive e crea giorno per giorno. Da qualche tempo ha iniziato, oltre che a suonare e cantare, anche a comporre musica e a dedicarsi ad arrangiamenti e produzione. “Ogni giorno è una battaglia con me stessa, per trovare ciò mi emoziona, che mi fa sentire bene, e ciò che posso trasmettervi.”