Ritorna “Il Nero di Bagnoli”: Con stand di artigianato e prodotti tipici locali

Al via oggi 21 ottobre alle ore 18:30

Ritorna anche quest’anno “Il Nero di Bagnoli” – 43^ Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli, Sagra della Castagna e dei prodotti tipici del Laceno, un percorso del gusto lungo quasi tre chilometri. Il via oggi con l’apertura degli stand gastronomici dalle ore 18:30 fino a tarda notte, con musica e caldarroste nelle piazze del centro storico. Il primo week end parte oggi per terminare domenica sera. L’attesa dunque è terminata.

Il Nero di Bagnoli può iniziare, in quella che è stata definita dal presidente della Pro Loco Bagnoli Irpino – Lacenoo, “L’edizione della ripartenza”. Sarà proprio questo lo spirito di tutta la manifestazione che rappresenta sicuramente un ritorno graduale alla normalità. Nel corso dei due week-end ci sarà la possibilità di immergersi nel gusto e nella tradizione di Bagnoli Irpino, che dopo due anni ritorna ad essere capitale del Turismo enogastronomico della Campania, con “Il Nero di Bagnoli”.

Come arrivare a Bagnoli Irpino

Alcuni percorsi stradali per raggiungere Bagnoli Irpino ed il lago Laceno

Da Napoli Km. 95 - Autostrada Napoli-Bari (Casello Avellino Est), superstrada Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno.

Da Roma Km. 280 - Autostrada Roma, Caserta, Bari (casello Avellino Est), superstrada Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno.

Da Bari Km. 250 - Autostrada Bari-Napoli (Casello Avellino Est), superstrada Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno. Oppure Casello Candela, superstrada Ofantina, Cassano, Bagnoli Irpino, Laceno.

Da Foggia Km. 160 - Per Candela, autostrada Bari-Napoli (Casello Avellino Est), superstrada Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno. Oppure Candela, superstrada Ofantina, Cassano, Bagnoli Irpino, Laceno.

Da Salerno Km. 75 - Autostrada Salerno-Atripalda, Statale Napoli Avellino, superstrada Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno.

Da Avellino Km. 47 - Superstrada Ofantina per Bagnoli Irpino, Laceno.

Da Potenza Km. 180 - Autostrada Potenza-Salerno, Uscita Contursi, superstrada Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno.

Da Benevento Km. 75 - Autostrada Bari-Napoli (Casello Avellino Est), superstrada Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno.