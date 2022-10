Domenica 23 ottobre 2022

“Andar per filari alla scoperta delle bellezze architettoniche ed enogastronomiche di Lapio, in provincia di Avellino. Appuntamento domenica 23 ottobre 2022 con Fiano in Bike, il tour in bicicletta che vi porterà alla scoperta di questo angolo di Irpinia in collaborazione con Linea Bici L’evento prenderà il via alle ore 9.00 con il raduno in piazza Filangieri, alle ore 9.30 prenderà il via il tour guidato, alle ore 12.00 è previsto l’aperitivo presso la Cantina Filadoro e alle ore 13.00 il pranzo presso Calafià Winebar. La quota di partecipazione è di 10 euro, il costo del noleggio bike è di 20 euro, la quota pranzo (su prenotazione) è di 25 euro. Per contatti e informazioni potete contattare Enrico 3203616149 o Ciriaco al 3777089233″.