Sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022

L’autunno in Irpinia ha il sapore del bosco. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la 44esima Sagra della Castagna di Cassano Irpino, in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre nello splendido borgo della provincia di Avellino, promosso dal Comune di Cassano Irpino nell’ambito del POC Campania 2014-2020 insieme ai Comuni di Castelfranci, Sperone, Guardia Lombardi, Baiano e Torella dei Lombardi.

Enogastronomia d’eccellenza, tradizioni popolari, laboratori per bambini, visita alle sorgenti e musica di qualità: due giorni da non perdere con la consulenza artistica di Roberto D’Agnese. Si comincia sabato 22 ottobre alle ore 10 con la visita alle sorgenti (info e prenotazioni tel. 328.2514490). Alle ore 12 l’apertura degli stand (anche con proposte gluten free) e alle ore 18 presso il Palazzo Cavaniglia laboratorio e spettacolo per bambini, con cantastorie, arte di strada, pop corn e zucchero filato. Dalle ore 21 si ripeterà al Palazzo Cavaniglia lo spettacolo e laboratorio per bambini, mentre in Piazza Vittorio Emanuele III si esibirà il gruppo Ballando per le Strade, seguito da I Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania, mentre al Palazzo Cavaniglia si esibirà A Paranza rò Tramntan. Presso la piazzetta di Via Barbuti lezione spettacolo di tarantella montemaranese a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese e musica itinerante.

Domenica 23 dalle ore 10 alle ore 12 visita alle sorgenti (info e prenotazioni tel. 328.2514490) e alle ore 12 l’apertura degli stand (anche con proposte gluten free). Alle ore 15.30 in Piazza Vittorio Emanuele III esibizione dei Melodia Mediterranea, alle ore 16 al Palazzo Cavaniglia spettacolo e laboratorio per bambini, con cantastorie, arte di strada, pop corn e zucchero filato, alle ore 17.30 al Palazzo Cavaniglia Irpinia for Africa, presentazione del progetto a cura di Rossana Marra, alle ore 18 a Palazzo Cavaniglia spettacolo “La classica sagra” a cura di Luis Di Gennaro ed Elisabetta Carpenito, alle ore 18.30 presso la piazzetta di Via Barbuti lezione spettacolo di tarantella montemaranese a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese. Dalle ore 20.30 grande musica nel paese con A lumanèra in piazza, Moreras al palazzo e gruppi itineranti. Per informazioni 44esima Sagra della Castagna di Cassano Irpino tel. 320.3281059 o 347.5899350.