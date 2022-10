Venerdì 14 ottobre

Pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

Venerdì 14 ottobre p.v, ad Ariano Irpino, presso il Centro Fieristico della Comunità Montana Ufita, si svolgerà, nell’ambito della “Settimana Nazionale della protezione civile”, la manifestazione dal titolo “RISCHIO SISMICO E COMUNITÀ RESILIENTI. Esposizioni e dimostrazioni pratiche della capacità operativa del sistema di Protezione Civile”.

L’evento, teso ad informare e sensibilizzare i cittadini, ed in particolare i giovani, oltre che i Sindaci, quali autorità locali di Protezione Civile più prossime al territorio, è organizzato dalla Prefettura di Avellino, d’intesa e con la preziosa collaborazione della Protezione Civile della Regione Campania, e prevede momenti dimostrativi della capacità operativa dell’intero sistema di protezione civile, con particolare richiamo al rischio sismico, anche in considerazione della ricorrenza del 60° anniversario del terremoto che investì l’Irpinia e il Sannio il 21 agosto del 1962. Presso la struttura di Ariano Irpino saranno presenti stand e spazi espositivi, ma anche quelle attrezzature che vengono impiegate in occasione degli eventi emergenziali, in modo da consentire alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile regionale ed a tutte le componenti del sistema di dimostrare realisticamente le azioni che vengono messe in campo in caso di necessità.