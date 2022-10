Bisaccia (AV) Giornata Famiglie al Museo

Domenica 9 ottobre

Il Museo Archeologico di Bisaccia per il nono anno consecutivo ha aderito all’iniziativa nazionale F@MU2022, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un giorno in cui poter visitare i musei in modo speciale con tutta la famiglia: l’appuntamento è per domenica 9 ottobre con tema conduttore “Diversi ma uguali”.

Dalle 11.00 e alle 13.00 i bambini sono attesi al Castello Ducale dallo staff del museo per partecipare, dopo la proiezione di un video 3D animato sulla ricostruzione del villaggio e della vita nell’insediamento protostorico di Cimitero Vecchio, a una simpatica visita guidata alle sale del museo e in particolare allo splendido corredo della “tomba della principessa”.

Alla fine del percorso tutti i piccoli protagonisti della visita riservata potranno partecipare ai laboratori didattici curati da Roberta Altieri.

“Continuiamo, con la direzione scientifica del polo museale, il nostro costante impegno nel lavoro di promozione del patrimonio culturale di Bisaccia – spiega Giuseppe Ciani, assessore delegato –: celebrare la Giornata Nazionale delle Famiglie è sempre un’occasione speciale per mostrare come un museo possa ospitare i bambini, con le loro famiglie, trasformandoli in ottimi fruitori di cultura. Anche quest’anno il nostro è stato l’unico comune irpino ad aderire all’iniziativa nazionale, patrocinata dal Ministero della Cultura e da Rai Kids”.