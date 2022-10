Calabritto (AV) – ‘Castagna Regina’

Sabato 29 e domenica 30 ottobre

Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 e’ in programma a Calabritto l’undicesima edizione dell’evento enogastronomico ‘‘Castagna Regina’’ – Festa della castagna di Calabritto.

Saranno due serate dedicate al gusto inconfondibile del frutto dell’autunno: la castagna.

L’associazione Pubblica Assistenza “Aurora” ha organizzato anche quest’anno la manifestazione, una vera e propria festa della castagna Calabrittana e non solo: in vetrina ci sarà anche la “Tirata” De.Co. (Denominazione di origine comunale, marchio di qualità) con farina di castagne.

La kermesse coinvolgerà visitatori e turisti che potranno divertirsi tra musica folk, bracieri, vino, caldarroste e piatti a base di castagne. Non mancheranno stand dove assaporare il tipico caciocavallo irpino impiccato e altri prodotti della tradizione Calabrittana. Poi tantissimi dolci a base di castagne ed in particolare i tipici castagnacci locali preparati dalle massaie del paese. La manifestazione si svolgerà nella ampia cornice di piazza Matteotti. Per questa edizione sono previsti dei ‘pacchetti’, che prevedono delle escursioni, con accompagnatori esperti, tra le bellissime cascate di Calabritto e i Castagneti, e un menù completo di degustazione. l’infoline della

Manifestazione e’: 3385650919 o 3500152019 (Pubblica Assistenza Aurora).