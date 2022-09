Coppa Italia Slalom: gli irpini Alfredo e Palmiro Ragno conquistano il 2° ed il 3° posto nella gara di Ricigliano

I due piloti si sono fatti valere grazie alla determinazione e alla destrezza tecnica

Podio irpino nella gara di Slalom “Città di Ricigliano”, in provincia di Salerno. La competizione motoristica, giunta alla settima edizione, valida per la Coppa Italia Aci sport Zona3 (Lazio, Molise, Campania) ed anche per il Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) ha visto i piloti portacolori della Scuderia Power Car Competition, Alfredo Ragno su ClioWilliams e Palmiro Ragno su Opel Kadett, vetture allestite dalla Laudati Corse, conquistare rispettivamente il 2° e 3° posto della Classe N 2000.

Un risultato particolarmente significativo, che non solo incrementa la classifica, ma diventa uno snodo decisivo, in questa fase della stagione, per definirne assetti e risultati. Su un percorso tortuoso ed avvincente di 2.870 metri sulla Provinciale salernitana 10B, proveniente da San Gregorio Magno, nel territorio di confine tra Campania e Basilicata, che ha visto sfilare 83 vetture, snodandosi abilmente tra i tornanti dell’Appennino Lucano, i due piloti avellinesi si sono fatti valere grazie alla determinazione e alla destrezza tecnica, gestendo positivamente l’impegnativa competizione, organizzata da Basilicata Motorsport. Al termine della sfida, l’intero team ha festeggiato con soddisfazione il risultato.