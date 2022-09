La fortezza sarà protagonista il 24 settembre 2022

Nell’ambito delle “Giornate nazionali dei castelli – XXIII edizione” organizzata dall’Istituto nazionale dei castelli, la fortezza di Monteforte Irpino sarà protagonista il 24 settembre 2022 con un evento patrocinato dal Ministero della Cultura e curato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino. Si tratta di una visita particolare ed inedita del castello di Monteforte, oggetto negli ultimi anni di intense attività di valorizzazione e restauro, che permetterà di vedere parti del complesso normalmente escluse dal percorso di visita, ascoltare approfondimenti sull’architettura castellana a cura di studiosi e professionisti del settore, oltre ammirare numerosi contributi grafici e fotografici inediti riuniti nella mostra che sarà allestita nella vicina duecentesca Chiesa di San Martino. Sono 62 le architetture selezionate più belle dello stivale, che aprono le loro porte per l’occasione, e saranno protagoniste per un mese dal 17 settembre al 16 ottobre 2022di una serie di affascinanti eventi che si terranno in tutta l’Italia, da nord a sud, alla riscoperta del nostro patrimonio culturale.

Nella nostra Provincia due i riferimenti individuati in questa edizione: il castello di Monteforte Irpino e quello di Torella dei Lombardi. Nell’ambito della manifestazione del 24 settembre alle ore 10.00 presso la Collina di San Martino, interverranno Costantino Giordano, sindaco di Monteforte irpino, Paolo Mascilli Migliorini, consigliere dell’Istituto italiano castelli sezione campana, Erminio Petecca presidente dell’ordine degli architetti irpini e Carmine Tomeo, consigliere dell’ordine degli architetti. Sarà posta a disposizione dei visitatori una navetta che dal parcheggio dell’ex ospedale S.Giacomo accompagnerà i visitatori al colle di san Martino e la sua fortezza.

“La Giornata dei castelli italiani è una rassegna che privilegia, nella Provincia di Avellino, in questa XXIII edizione, il castello di Monteforte Irpino, di recente oggetto dei lavori di restauro e consolidamento e delle campagne di scavo archeologiche realizzate dagli studiosi del Dipartimento dell’Università del Suor Orsola Benincasa. È senz’altro l’occasione per accogliere i visitatori, appassionati e curiosi che si recheranno a Monteforte dove saranno messe in risalto le nostre bellezze, i patrimoni culturali ricchi di storia e la nostra Collina di San Martino che accoglie il maniero e domina il nostro abitato da secoli” lo dichiara l’arch. Carmine Tomeo. Secondo il presidente degli Architetti Erminio Petecca: “L’incontro di Monteforte Irpino presso la sua suggestiva fortezza rappresenta un notevole momento di riflessione culturale, una ricca pagina di storia medioevale della nostra terra, scritta in evidenzia tra quelle dell’Italia, resa possibile attraverso la valorizzazione dei castelli che in Irpinia sono veramente tanti, ben 80 siti castellari su 118 comuni La sostenibilità di queste architetture e del loro paesaggio, resa possibile a partire dal restauro e dall’accessibilità dei luoghi, rappresentano un volano turistico di strategica importanza”.