Lapio (Av) – “Trekking in Vigna e Festa della Vendemmia”

Domenica 25 Settembre 2022 un appuntamento assolutamente da non perdere a Lapio, in provincia di Avellino, un’occasione per celebrare il buon vino, con tante attività legate alla vendemmia e al trekking, completamente immersi nella natura e nel verde del Borgo del Fiano.

Il raduno è fissato alle ore 9.00 presso il cortile dello storico Palazzo Filangieri, nel pieno centro del paese, per poi partire alla volta del percorso immerso nel paesaggio disegnato dalle vigne. Alle ore 11.00 è previsto l’appuntamento presso la Vigna Filadoro, dove si potrà assistere alla vendemmia e degustare il vino. Su prenotazione è previsto anche un brunch presso Calafià.

Sarà una speciale domenica di settembre, immersi nella natura, tra vigne, paesaggi fantastici, alla riscoperta della storia del territorio: un susseguirsi inarrestabile di sapori, odori, colori nel calore delle colline da esplorare, con attività legate al culto del vino.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3203616149 – 3293927185 – 3891616298.

Il programma

Info utili: Si consigliano scarpe da trekking, acqua e abbigliamento a strati.

Ore 9:00 Raduno presso Palazzo Filangieri e partenza per il trekking;

Ore 11:00 Vendemmia e degustazione presso Vigna Filadoro

Ore 13:00 Brunch presso Calafià (su prenotazione)

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lapio, sarà realizzata grazie all’”intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.