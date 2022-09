Il 15 Settembre al Castello d'Aquino

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Grottaminarda:

“Grottaminarda nuovamente protagonista della prestigiosa rassegna itinerante “I luoghi della Musica”, Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia a cura dell’Associazione Musicale Internazionale “Arturo Toscanini” con la Direzione Artistica del Maestro Antonella De Vinco.

La rassegna giunta all’importante traguardo della XXX edizione ed iniziata a luglio, fa tappa giovedì 15 settembre alle ore 19,30 nella splendida ed oramai consolidata location dei Giardini Pensili del Castello d’Aquino con un piacevolissimo “Viaggio musicale da Bach a Piazzolla”.

Sarà il “Trio Accord” composto dai Maestri Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello ed Ezio Testa alla fisarmonica a deliziare il pubblico.

«Un evento di fine estate – afferma il Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci – di grande spessore che sottolinea, ancora una volta, l’importanza che l’Amministrazione Comunale intende dare alla cultura in tutte le sue espressioni e per far conoscere il nostro Castello sempre di più».

L’Ente che ha patrocinato l’evento, invita tutta la cittadinanza e coloro i quali vorranno visitare il Castello d’Aquino a partecipare.”