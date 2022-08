Il 2 e il 3 Settembre 2022

Dalla stanza dei fiocchi di San Gerardo il Festival delle Fiabe e degli Artisti di Strada. Il 2 e 3 settembre, alla vigilia della Festa dedicata a San Gerardo Maiella, si terrà l’evento dedicato ai bambini.

Il 3 settembre, a partire dalle ore 20,30, artisti di strada animeranno le strade di Caposele in occasione del Festival promosso dal Comune di Caposele con la direzione artistica di Roberto D’Agnese.

Sarà anche un momento imperdibile per rendere omaggio al santo protettore delle mamme e dei bambini e per fare visita alla magica Sala dei Fiocchi, situata nel Santuario di San Gerardo Maiella, a Caposele, un luogo carico di un forte significato simbolico legato alla maternità. Solcarlo, significa intraprendere consapevolmente un viaggio spirituale toccante. In un carosello di scatti sono ritratti gesti di sacro affidamento dei piccoli al Santo, già protettore delle mamme e dei bambini. Sono tremila i fiocchi, rosa e azzurri, che adornano soffitto e le pareti di questo spazio consacrato, arricchito da significativi doni in segno di ringraziamento al santo protettore per le grazie ricevute.