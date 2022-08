Il 28 Agosto 2022

“Torna I like Sannio, il progetto promosso dal Coordinamento provinciale dei Forum di Benevento, con una nuova tappa. L’appuntamento è a Sassinoro (BN), dove i ragazzi dei Forum della regione Campania andranno a scoprire non solo le bellezze e le opportunità che offre il territorio, ma anche le aziende avviate da giovani, per i giovani, con l’obiettivo di costruire un futuro nel territorio d’origine. La giornata prevede la scoperta delle bellezze naturali del borgo e delle attività presenti, con la creazione di tavoli di confronto tra le varie associazioni presenti e attive e i ragazzi degli altri forum che parteciperanno.

PROGRAMMA 5° TAPPA SASSINORO:

Ore 10.30: ritrovo presso Piazza IV Novembre

Ore 11.00: trasferimento presso l’azienda “Zafferano del Matese” e aperitivo di benvenuto

Ore 11.30: visita guidata con laboratorio sul campo presso le piantagioni di zafferano

Ore 13.00: pranzo a cura di “Zafferano del Matese”

Ore 15.00: visita guidata presso l’azienda “Bake – piante officinali e medicinali”

Ore 16.00: mini-escursione presso fiume Tammaro

Ore 18.00: visita centro storico e momento di discussione sulle problematiche giovanili

Vi aspettiamo il 28 Agosto 2022 a Sassinoro, per vivere una fantastica esperienza di crescita personale!”