Sabato 27 e domenica 28 Agosto 2022

Sarà Ascanio Celestini sabato 27 agosto che ci condurrà nel vivo delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del grande Pier Paolo Pasolini della VIII Edizione di Corto e a Capo – Premio Mario Puzo. Alla Cavea di Venticano (AV) l’attore, regista, scrittore e drammaturgo romano sarà protagonista di un’intervista intorno alla figura di Pasolini, alla sua attualità, alla sua grandezza e alla sua capacità di essere ancora controverso, cercheremo di analizzare le pieghe più nascoste e insondate del grande autore italiano. Ascanio Celestini è uno dei rappresentanti più importanti del teatro di narrazione. I suoi spettacoli, preceduti da un approfondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore assume il ruolo di filtro con il suo racconto, fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena.

Sarà Giuliana De Sio che, domenica 28 agosto a Venticano con il suo spettacolo “Favolosa“, ci porterà nel mondo delle favole di Basile riattualizzate e riproposte attraverso la chiave affascinante delle parole, della musica e dei corpi a smascherare mostri ancora. Fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti ma anche talvolta cattive. Dal nord al sud, le fiabe scelte per questo spettacolo sono storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari, mille i volti e tante contraddizioni nelle quali da sempre convivono vitalità e disperazione. Musiche di Marco Zurzolo, Cinzia Gangarella e Sasà Flauto.

“Guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, non c’è nulla di meglio della rappresentazione per comprendere a fondo la realtà e liberarci dalle paure”. Così presenta il direttore artistico Umberto Rinaldi il tema di questa edizione “Mostri senza pretese”, che si svolgerà fino al 29 agosto 2022 nelle provincie di Benevento e Avellino. Un Festival del Cinema nelle Aree Interne e fa rete con associazioni locali (pro loco e amministrazioni comunali) con l’obiettivo di rendere le periferie centrali grazie al cinema: nucleo di CEAC – Premio Mario Puzo è il concorso che ogni anno ci entusiasma con centinaia di opere che giungono da tutto il mondo. Il momento della selezione è duro ma allo stesso tempo il più interessante, – continua il direttore artistico – come lo è il viaggio attraverso le varie cinematografie, più di 300 opere con più di 30 paesi partecipanti tra cui nazionalità solitamente poco presenti nei festival (Cile, Messico, Pakistanecc.). Un giro intorno al mondo con la cornice dello schermo che lascia sempre grande emozione e soddisfazione, con dei contenuti molto solidi e riflessivi, probabilmente figli del biennio di pandemia che abbiamo attraversato.

CEAC – Premio Mario Puzo si caratterizza soprattutto per le sue attività collaterali e diffuse sul territorio. Uno dei centri sarà la Libreria Casa Naima di San Giorgio del Sannio con la mostra Inside Pasolini di Alessandro Rillo e gli aperitivi con l’autore, il cinema scritto a lettere anziché con immagini, un modo per esplorare universi paralleli letterari che con il cinema sono legati. L’iniziativa è curata da Enrica Leone: docente di lettere, cosceneggiatrice della webserie Editoria Terrona, membro della redazione del blog popolare Resistenza civile. Gli eventi sono svolti con l’insostituibile supporto organizzativo e la consulenza della Libreria Naima. Sabato 27 agosto ore 19.00 Grazie per averci seguito (Bibliotheka Edizioni) di Valerio Vestoso, autore e regista beneventano. Domenica 28 agosto, nella Piazza Venticano ore 11.30 Blanca e le niñas viejas (Edizioni EO) di Patrizia Rinaldi autrice partenopea di grande seguito.



Si chiude lunedì 29 agosto con l’omaggio a Ettore Scola, la visita guidata alla casa natale del maestro. In serata la cena spettacolo dedicata al regista con proiezione di video e storie di Ettore Scola, testimonianze e curiosità sul grande regista. A seguire il laboratorio Slow Food Avellino ATPsui mostri in tavola e la qualità del cibo, una degustazione per conoscere insidie e minacce che si nascondono dietro a cibi comunemente familiari. Non mancherà la V Edizione del Workshop di documentario partecipato un momento in cui il protagonista non è solo quello che racconta o che fornisce informazioni ma è colui che partecipa attivamente alla realizzazione del progetto, che mette l’occhio nel mirino della telecamera e restituisce una propria visione delle cose (del mondo, della storia, dei fatti) attraverso le immagini. I workshop di documentario partecipato di CEAC hanno creato una piccola mediateca di visioni e di riflessioni su realtà locali e tematiche universali. Il senso di questa attività è quella di stimolare nei partecipanti la necessità di raccontarsi tramite immagini e quindi di confrontarsi con questo nuovo linguaggio, sempre più presente nell’espressione quotidiana delle persone, ma spesso usato in modo poco consapevole o da semplici fruitori. Uno dei lavori di quest’anno sarà: Benevento, Pasolini, il pudore e la censura Breve racconto del processo per oscenità che il film I Racconti di Canterbury ha subito a Benevento nel 1972. Una raccolta di documenti e testimonianze che vuole raccontare sinteticamente una storia giudiziaria, dimenticata da molti, che da semplice atto formale e processuale è diventata un baluardo e un manifesto della lotta alla censura. Il tutto nato in un contesto piccolo e periferico come quello di Benevento.

Corto e a Capo – Premio Mario Puzo è sostenuto dalla Regione Campania e dalla Campania Film Commission e ha il patrocinio del Comune di Venticano, della Provincia di Avellino, del Consiglio regionale della Campania e dell’Ente Provinciale per il turismo di Avellino.

Sabato 27 agosto

18.30 APERITIVO CINE-LETTERARIO

Libreria Casa Naima – San Giorgio del Sannio (BN)

Presentazione del libro

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO

di Valerio Vestoso

Incontro con l’autore a cura di Flavia Peluso con letture di Natale Cutispoto

Consigliata prenotazione al numero 3343059729



Venticano (AV)

Giardino Cavea Comunale

19.00 Presentazione mostra

Disegnare il cinema

Esposizione risultato del workshop Venticano (AV)

Giardino Cavea Comunale

21.00 Brevi visioni fuori concorso

Primo Piano Pasolini

Racconti, suggestioni e idee in video di Pierpaolo Pasolini



21.10 Proiezione dei 4 cortometraggi finalisti delle precedenti serate

Con distribuzione schede voto 22.10 Premiazione sezioni in gara

Immaginale, lungometraggio e documentario 22.30 Intervista incontro con

ASCANIO CELESTINI

Dialogo su Pierpaolo Pasolini

Prenotazioni sul sito www.cortoeacapo.it 23.30 Proiezione Doc Partecipato

Benevento contro Pasolini 1972: Mostri in sala

Il caso di censura del film I Racconti di Canterbury a Benevento 23.45 After Hours

con Proiezioni danzanti e Cocktails ispirati al cinema

Ballando sul grande schermo

Selezione video a cura di Maria Di Razza

Cocktail lab a cura di Chaletagaveria Domenica 28 agosto

Venticano (AV) 11.30

APERITIVO CINE-LETTERARIO

Piazza Monumento ai caduti

Presentazione del libro

Blanca e le niñas viejas di Patrizia Rinaldi

Incontro con l’autore a cura di Enrica Leone,

accompagnamento musicale a cura di Sara Iarrobino.

Consigliata prenotazione al numero 3343059729 18.00 Locali terrazza – Ceac Vision Corner

Proiezione Doc in concorso Invisible di Federico Di Cicilia (Italy, 76) 21.00 Cavea Comunale

Brevi visioni fuori concorso

Primo Piano Pasolini

Racconti, suggestioni e idee in video di Pierpaolo Pasolini 21.15 Irpinia Carpet

Presentazione cortometraggio fuori concorso

Al di là di tutto di Vincenzo Giannone, Cristina De Felici



21.30 Premiazioni sezioni in gara Mostri senza pretese,

Miglior Corto

21.50 Presentazione Fuori Concorso

The Big Family di Francesco Musto e Kassim Yassin Saleh

Progetto di documentario sulla disabilità e la figura del caregiver 22.00 Spettacolo FAVOLOSA di Giuliana De Sio

Favole del Basile…e tanto altro!

Prenotazione obbligatoria

al sito www.cortoeacapo.it 23.15 Incontro con l’artista Giuliana De Sio

Parliamo di Cinema Prenotazioni, orari dei singoli eventi:

http://www.cortoeacapo.it/

Corto e a capo è nato nel 2015 con l’obiettivo di diffondere la cultura cinematografica attraverso proiezioni e incontri con autori, attori e protagonisti del cinema, privilegiando quelle figure che si muovono al di fuori dei circuiti ufficiali e dei canali classici di fruizione. Si svolge in paesi della provincia irpina dove spesso diviene l’unica possibilità di entrare in contatto con le opere cinematografiche senza doversi spostare. Ogni anno Corto e a capo ha un tema specifico, intorno al quale viene costruita tutta l’edizione tra cinema, musica, incontri con ospiti, libri e documentari partecipati.

Info:

Sito con programma completo:

http://www.cortoeacapo.it/

Facebook:

https://www.facebook.com/cortoeacapo/

Instagram:

Cortoeacapo – Premio Puzo (@cortoeacapo)